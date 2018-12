Offenburg – Bühne im Bürgerpark nach Zündeleien beschädigt, Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen dürften Zündeleien am Montagnachmittag zu einer Beschädigung der Bürgerparkbühne und zu einem Feuerwehreinsatz geführt haben. Möglicherweise stehen mit dem Vorfall zwei Jugendliche in Verbindung. Zeugen berichteten von zwei Jungs, einer davon mit einer schwarz-weißen Jacke bekleidet, die sich mit einem Fahrrad schnell vom Ort des Geschehens entfernt hatten. Durch das Spiel mit dem Feuer hat sich unter der Bühne befindlicher Unrat entzündet und so den Holzboden angesengt. Die Wehrleute aus Offenburg mussten zur Bekämpfung des Feuers einen Teil des Bühnenbodens aussägen. Zur Absicherung der nun entstandenen Gefahrenstelle waren Mitarbeiter der Technischen Betriebe im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau abgeschätzt werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen unter der Rufnummer: 0781 21-2200 um Hinweise.

