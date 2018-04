Offenburg – Defekter Rauchmelder

Offenburg (ots) – Ein defekter Rauchmelder hat am Donnerstagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei am Augustaplatz geführt. Die grundsätzlich nützliche Gerätschaft hatte um 15.47 Uhr wider der tatsächlichen Begebenheiten Rauch in der Wohnung eines Mehrfamilienwohnhauses gemeldet. Eine Überprüfung ergab keinerlei Gefahren, weshalb die betreffende Wohnung bis zum Eintreffen der abwesenden Besitzer verschlossen wurden. Der übereifrige Melder wurde deaktiviert.

