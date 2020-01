Offenburg – Diebe unterwegs

Anzeige

Offenburg (ots) – Aus einem am Kronenplatz abgestellten Pkw wurden zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7:45 Uhr drei Sporttaschen aus dem Innenraum entwendet. Die bislang Unbekannten schlugen dabei die Scheibe der Beifahrertür ein, um in das Innere des Autos zu gelangen. In den Taschen befand sich ausschließlich Bekleidung. Darüber hinaus kam es zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 11 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Turnhallenstraße. Hier wurde versucht eine Scheibe einzuschlagen. Nach Bruch der äußeren Scheibe der Doppelverglasung entfernten sich die Verantwortlichen aus bislang nicht geklärten Umständen von der Örtlichkeit. Die Beamten des Polizeirevier Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4504373 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4504373