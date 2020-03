Offenburg – Diebstahl aus Pkw

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein unbekannter Dieb machte sich am Dienstagabend an einem in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße abgestellten Ford zu schaffen. Als die Fahrzeugbesitzerin gegen 22:35 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, war das Seitenfenster der Beifahrertür eingeschlagen. Der Ganove nutzte die fünfminütige Standzeit des Fahrzeugs aus, um aus dem Wageninnern eine Markenjacke, eine Handtasche und Bargeld zu entwenden. Die Eigentümerin hat nun einen Diebstahlschaden von rund 450 Euro sowie einen Sachschaden von etwa 500 Euro zu beklagen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ms

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4543595 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4543595