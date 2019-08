Offenburg – Diebstahl aus Schrebergarten

Anzeige

Offenburg (ots) – Eine Gasflasche im Wert von circa 30 Euro ist die Beute eines Einbruches, der sich am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr in einem Schrebergarten Am Sägeteich zugetragen hat. Bislang unbekannte Täterschaft durchtrennte eine Kette mit welcher das Gartentor mit Schloss gegen unbefugtes Betreten des Gartens gesichert war und nahm die im Garten stehende Gasflasche mit. Die Polizei in Offenburg bittet um Hinweise unter Telefon: 0781 21-2200. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4353061