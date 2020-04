Offenburg – Diebstahl aus Schule

Anzeige

Offenburg (ots) – Aus einer Schule in der Wilhelmstraße wurden in der Zeit vom 25. März bis zum Montag dieser Woche mehrere Werkzeuge und Elektrogeräte im Wert von ungefähr 3.000 Euro entwendet. An der Schule finden derzeit größere Sanierungsarbeiten statt. Die Beamten des Polizeirevier Offenburg haben die Ermittlungen übernommen.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4566596 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4566596