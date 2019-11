Offenburg – Doppelter Fahndungserfolg, zwei Täter in Haft

Anzeige

Offenburg (ots) – Den Beamten des Polizeireviers Offenburg sind am Freitag gleich zwei Festnahmen gelungen. Ein gesuchter 45-Jähriger wurde kurz vor 10 Uhr im Bereich eines Einkaufszentrums in der Röntgenstraße festgenommen. Er wurde mit einem Haftbefehl gesucht und sitzt jetzt in einer Haftanstalt. Nur kurze Zeit später konnte ein weiter gesuchter Mann von den Beamten in der Freiburger festgenommen werden. Auch der 31- Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und darf die nächste Zeit hinter schwedischen Gardinen zubringen.

