Offenburg – Doppeltes „Pech“

Offenburg (ots) – Nachdem ein 42-Jähriger am Dienstagabend zuerst Pech im Spiel hatte, erwartet ihn nun außerdem eine Strafanzeige. Weil der Spielautomat in einer Bar in der Heinrich-Herz-Straße nicht den erwünschten Gewinn ausschüttete, geriet der Glücksspieler gegen 20:10 Uhr zunehmend in Rage und schlug auf das `schuldige` Gerät ein. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4396072