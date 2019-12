Drei Elektroautos in Offenburg ausgebrannt

Anzeige

Beim alten Ausbesserungswerk in Offenburg geriet bei einem Paketzustellunternehmen am Samstagabend aus ungeklärter Ursache ein Elektro-Fahrzeug in Brand. Das Feuer griff auf zwei weitere E-Autos über. Trotz schnellem Eingreifen der Feuerwehr, brannten alle drei Fahrzeuge völlig aus.

Auch zwei Ladestationen wurden durch das Feuer stark beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich im hohen fünfstelligen Bereich bewegen.

ots/BNN