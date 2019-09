Offenburg – Drei Fahrzeuge beteiligt

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach ersten Ermittlungen dürfte die Unachtsamkeit eines 32-jährigen Opel-Fahrers am Montagmittag in der Ortenberger Straße zu einem Auffahrunfall geführt haben. Der junge Mann war gegen 14.20 Uhr in das Heck eines vorausfahrenden 54 Jahre alten Verkehrsteilnehmers gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Astra auf einen weiteren Mazda geschoben. Der Mittfünfziger wurde durch die Kollision leicht verletzt. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 8.000 Euro.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4383900