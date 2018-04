Offenburg – Drei Verletzte nach Unfall

Offenburg (ots) – Bei einem Unfall am Dienstagmittag wurden an der Einmündung des Südrings in die L99 (Schutterwälder Straße) drei Personen leicht verletzt und ein Schaden von etwa 20.000 Euro verursacht. Die 17-jährige Fahrerin eines Opel Corsa beabsichtigte von Schutterwald kommend nach links auf den Südring abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Fahrer eines Opel Astra. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 28-jährigen Astra-Lenkers auf einen an der Einmündung wartenden Audi Q5 einer 55-Jährigen abgewiesen. Die 17-Jährige, ihre 50-jährige Mitfahrerin und der entgegenkommende Astra-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in das Offenburger Klinikum gebracht. Beide Opel mussten abgeschleppt werden.

