Offenburg – Dreist

Anzeige

Offenburg (ots) – Das unrühmliche Verhalten eines 42-Jährigen hat diesem am Montagnachmittag in einem Discounter in der Moltkestraße eine Strafanzeige eingebracht. Der Mann hatte sich gegen 17:30 Uhr nicht nur dreist an den an der Kasse wartenden Kunden vorbeigedrängelt. Er fuhr zudem die Kassiererin verbal an und forderte Tabak. Als er letztlich ohne Tabak und ohne zu bezahlen den Laden samt einiger Ware verlassen wollte, klickten die Handschellen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg waren bereits zur Stelle und stellten den 42-Jährigen. Er muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4443873