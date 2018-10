Offenburg – Drogen in der Tasche

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach der Kontrolle eines 27-Jährigen am Donnerstagnachmittag in der Kittelgasse sieht der junge Mann nun einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen. Beamte des Polizeireviers Offenburg nahmen den Verdächtigen kurz nach 17 Uhr genauer unter die Lupe. Im Zuge einen Durchsuchung konnte eine kleine Menge an Drogen aufgefunden werden.

