Offenburg – Drogenarsenal ausgehoben

Offenburg (ots) – Ermittler der Kripo Offenburg und des Polizeireviers Achern/Oberkich haben Ende Juli nach intensiver Vorarbeit ein Drogenarsenal in der Wohnung eines 24-jährigen Offenburgers ausgehoben. Im Zuge des am 20. Juli in einem Mehrfamilienwohnhaus der Nordweststadt erfolgten ´Stubendurchganges´ konnten über 4.000 Ecstasy-Tabletten, rund 30 Gramm Kokain, über 40 Gramm Amphetamin, etwa 125 Gramm Marihuana-Blüten sowie geringe Mengen Haschisch und Cannabissamen aufgefunden werden. Dem Mittzwanziger wird nicht nur der Besitz der Drogen vorgeworfen. Die Kriminalbeamten haben auch Ermittlungen wegen möglichen Drogenhandels eingeleitet. Der Verdächtige wurde nach Beschlagnahme des Rauschgiftes und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen zu möglichen Hintermännern und auch Kunden des 24-Jährigen dauern an.

