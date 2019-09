Offenburg – E-Scooter ohne Zulassung

Anzeige

Offenburg (ots) – Ohne Zulassung und ohne den erforderlichen Versicherungsschutz waren am Montagabend zwei junge Männer in der Hauptstraße mit ihren E-Scootern unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Beamten des Polizeireviers Offenburg gaben die beiden an, nicht zu wissen, dass für die Benutzung im öffentlichen Straßenverkehr sowohl eine Betriebserlaubnis als auch ein Versicherungsschutz für die Scooter erforderlich sei. Unwissenheit schützt jedoch nicht vor Strafe. Beide müssen sich jetzt einer entsprechenden Strafanzeige stellen. /ag

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4365275