Offenburg – Einbrecher auf Tour

Offenburg (ots) – Unbekannte machten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Sonnenstudio in der Straßburger Straße zu schaffen. Die ungebetenen Besucher hebelten zunächst die Eingangstür auf, um so Zutritt zu mehreren Räumen zu erlangen. Hier wurden diverse Gegenstände im Wert von über Tausend Euro entwendet. Den zurückgebliebenen Sachschaden schätzen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Offenburg auf rund 1.500 Euro. Zum Zwecke der Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Ob ein versuchter Einbruch in eine Tankstelle in der Straße „Im Seewinkel“ im gleichen Zeitraum mit der Tat im Sonnenstudio in Verbindung steht, wird geprüft. Kurz nach 4 Uhr wurde ein Zeitungsausträger auf eine dort beschädigte Eingangstür aufmerksam. Im Vorfeld hatten Unbekannte offenbar versucht, die Pforte mit einem Stein einzuschlagen und so in das Gebäude einzudringen. Zu einem vollendeten Diebstahl kam es jedoch nicht.

