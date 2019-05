Offenburg – Einbrecher festgenommen

Anzeige

Offenburg (ots) – Am frühen Montagmorgen suchte ein Einbrecher einen Einkaufsmarkt in der Wilhelm-Röntgen-Straße auf. Gegen 0.40 Uhr schlug er eine Glasscheibe im Eingangsbereich auf und gelangte so in das Innere des Marktes. Der Dieb erbeutete Tabakwaren und verstaute diese in einem Plastiksack unter seinem Kapuzenpulli. Vermutlich durch einen anfahrenden Streifenwagen aufgeschreckt, versuchte der 35 Jährige unerkannt wieder ins Freie zu gelangen. Die anrückende Polizei konnte den Mann bei seinem Fluchtversuch festnehmen. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg folgend, erließ ein Haftrichter bei der Vorführung am Montagnachmittag einen Haftbefehl, woraufhin der Mann zur Untersuchungshaft in eine Vollzugsanstalt gebracht wurde.

