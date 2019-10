Offenburg – Einbruch

Anzeige

Offenburg (ots) – Unbekannte sind im Verlauf des Sonntagmorgens in ein Anwesen in der Espenstraße eingestiegen. Indem die ungebetenen Besucher zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr gewaltsam durch ein Kellerfenster einbrachen, gelangten sie in die Räume des Wohnhauses und durchsuchten hier mehrere Schränke. Nachdem die Langfinger Bargeld und Schmuck gefunden hatten, suchten sie das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

