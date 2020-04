Offenburg, – Einbruch in Anwaltskanzlei, Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen wurde in eine Anwaltskanzlei in der Bertha-von Suttner-Straße eingebrochen. Gegen 1 Uhr wurde die Metalljalousie eines Doppelglasfensters im Erdgeschoß an der Südseite des Gebäudes hochgeschoben und dieses dann mit einem Pflasterstein eingeworfen. Nachdem er durch das Fenster eingestiegen war, öffnete in einem Büro einen Aktenschrank. Vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage floh der Langfinger ohne Beute und hinterließ einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0781 21-2200. /bm

