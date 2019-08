Offenburg – Einbruch in Büroräume

Anzeige

Offenburg (ots) – Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag, 17:30 Uhr, auf Dienstag, 7:00 Uhr, Zutritt zu einem Haus in der Wilhelm-Bauer-Straße. Über ein aufgehebeltes Gitter an einem Kellerfenster gelangten die Einbrecher ins Haus. Dort wurden zwei Büroräume ebenfalls gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen und mutmaßlich nach Wertsachen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Geldkassette mit einer kleinen Bargeldsumme entwendet. Die Polizei in Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200, zu melden. /ag

