Offenburg – Einbruch in Casino

Anzeige

Offenburg (ots) – Unbekannte haben in den frühen Dienstagmorgenstunden versucht, in einer Spielothek in der Marlener Straße Beute zu machen. Wie genau die ungebetenen Besucher kurz nach Mitternacht in das Innere des Casinos gelangen konnten, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass durch deren Eindringen die Alarmanlage und ein damit gekoppeltes Nebelsystem ausgelöst haben. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg fehlte von den Einbrechern zwar bereits jede Spur. Die gute Gebäudesicherung hat aber mutmaßlich auch dazu geführt, dass die Eindringlinge nach derzeitigem Sachstand keinen nennenswerten Diebstahlschaden verursacht haben. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4410825