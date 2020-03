Offenburg – Einbruch in Keller

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein bislang unbekannter Einbrecher drang am Donnerstagabend durch eine vermutlich geöffnete Hintertür in ein Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße ein, begab sich in den Keller und verschaffte sich dort gewaltsam Zugang in fünf verschiedene Kellerabteile. Der Eindringling dürfte hierbei die Türen aufgehebelt oder eingetreten haben. Aus den Kellerabteilen wurden Gegenstände im Wert von 670 Euro gestohlen, unter anderem ein E-Scooter, ein Mountainbike, ein BMX-Rad und mehrere mit Pfandflaschen gefüllte gelbe Säcke.

Bei dem Langfinger soll es sich um eine männliche Person, zirka 190 Zentimeter groß, mit kurz rasierten blonden Haaren handeln. Wer Hinweise zu der gesuchten Person geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 bei den Ermittlern.

/ms

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4552966 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4552966