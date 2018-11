Offenburg – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein unbekannter Einbrecher ist zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Rabenplatz eingedrungen. Durch die aufgehebelte Wohnungstür gelangte der unerwünschte Besucher in den fremden Wohnraum und erbeute dort Bargeld, eine Feuerzeugsammlung und ein Luftgewehr. Vom Täter und Diebesgut fehlt seither jede Spur. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

