Offenburg – Einbruch in Pkw

Offenburg (ots) – Ein Sachschaden von ungefähr 150,- Euro ist das Ergebnis eines Einbruchs in einen in der Straße Zum Großen Deich abgestellten Pkw, in der Zeit von Dienstag, 22 Uhr bis Mittwoch, 10 Uhr. Der bislang unbekannte Dieb schlug die hintere rechte Seitenscheibe ein und entwendete eine im Fahrzeug liegende Einkaufstasche, in der sich lediglich gebrauchtes Kinderspielzeug im Wert von circa 50 Euro befand. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin in abgestellten Autos keine Taschen oder ähnliches liegen zu lassen da dies immer wieder Diebe anlockt.

/ag

