Offenburg – Einbruch in Schulgebäude

Offenburg (ots) – Sowohl im Nebengebäude als auch im Hauptgebäude einer Schule im Drosselweg haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 17 Uhr und 8 Uhr, bislang Unbekannte zu schaffen gemacht. Zunächst wurde ein Baucontainer vor der Schule aufgehebelt und daraus einen Bauhammer entwendet. Mutmaßlich unter Verwendung desselben wurde sowohl die Tür zum Neben- als auch zum Hauptgebäude der Schule aufgebrochen. In den Gebäuden wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet und teilweise gar eingetreten. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Auch die Ermittlungen zur Höhe des angerichteten Schadens sind noch nicht abgeschlossen. Die Beamten des Polizeireviers in Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter Telefon: 0781 21-2200. /ag

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4353592