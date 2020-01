Offenburg – Eine Menge Rauschgift

Anzeige

Offenburg (ots) – Eine ursprünglich harmlos anmutende Verkehrskontrolle in der Gaswerkstraße entpuppte sich am Donnerstagnachmittag als ‚guten Riecher‘ der Ermittler. Beamte des Polizeireviers Offenburg haben gegen 16:45 Uhr einen 28 Jahre alten Mercedes-Fahrer genauer unter die Lupe genommen. Bei einer Durchsicht des Wagens stießen die Beamten nicht nur auf Kleinmengen von Cannabis und Marihuana, der 28-Jährige stand überdies mutmaßlich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest schlug positiv an und bestätigte somit einen Cannabiskonsum vor Antritt der Fahrt. Dem aber nicht genug: Auf richterliche Anordnung nahmen die Ermittler anschließend auch die Wohnung des Endzwanziger ins Visier und das Ganze nicht ohne Erfolg: Knapp 200 Gramm Marihuana sowie entsprechende Drogenutensilien kamen bei der Wohnungsdurchsuchung zum Vorschein und befinden sich nun in behördlicher Verwahrung. Auf den 28-Jährigen warten nach der Auswertung einer erhobenen Blutprobe nicht nur ein mehrwöchiges Fahrverbot und Punkte in Flensburg, er muss sich ferner auf ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmitterecht einstellen.

