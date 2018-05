Offenburg – Eingebrochen

Offenburg (ots) – Unbekannte machten am Dienstag zwischen 11 Uhr und 15.30 Uhr in einer Wohnung im Leibnizweg Beute. Im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses hebelten die ungebetenen Besucher die Eingangstür des Appartements auf und durchwühlten anschließend die Räume. Nachdem ihnen ein höherer Bargeldbetrag in die Hände fiel, suchten sie das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

