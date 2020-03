Offenburg, Elgersweier – Fahrer/in einer silbernen Mercedes E-Klasse nach Unfallflucht gesucht

Anzeige

Offenburg, Elgersweier (ots) – Nach einer Unfallflucht am Dienstagmittag in der Kreuzwegstraße haben die Beamten des Polizeipostens Hohberg die Ermittlungen aufgenommen und hoffen in diesem Zusammenhang auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Fahrer einer silbernen E-Klasse gegen 13:45 Uhr einen auf dem Parkplatz eines dortigen Bankinstituts abgestellten Renault Megan beschädigt und so einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Der Mercedes-Lenker soll im Anschluss einfach weitergefahren sein, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der nun gesuchte Wagen soll eine Offenburger Zulassung gehabt haben. Eine ältere Frau könnte am Ort des Geschehens Zeugin des Malheurs gewesen sein. Diese Frau, aber auch andere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07808 9148-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

