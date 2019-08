Offenburg, Elgersweier – Gegen Baum geprallt

Anzeige

Offenburg, Elgersweier (ots) – Ungeklärt ist bislang die Ursache, weshalb ein 64 Jahre alter VW-Fahrer am Donnerstagnachmittag von der Kreuzwegstraße abkam und unmittelbar nach dem Ortseingang mit seinem Wagen gegen einen Baum prallte. Ein Verschulden Dritter ist derzeit nicht erkennbar. Der 64-Jährige war vom Industriegebiet kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er gegen 15:40 Uhr plötzlich die Kontrolle über seinen Touran verlor. Durch den Aufprall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Er wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Sein Auto dürfte nicht mehr reparabel sein und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte im Bereich von circa 10.000 Euro liegen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4362520