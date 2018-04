Offenburg, Elgersweier – Mehrere Tausend Euro Bargeld entwendet

Offenburg (ots) – Ein 30-jähriger Gast eines Etablissements in der Industriestraße musste am Montagabend den Verlust einer vierstelligen Geldsumme verkraften. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Mann das Bündel Bargeld in einem Spind zwischengelagert, woraufhin dieser von einem bislang Unbekannten aufgebrochen und das Bargeld entwendet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem noch Unbekannten aufgenommen.

