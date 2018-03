Offenburg, Elgersweier – Sichtschutz auf Balkon entzündet

Offenburg (ots) – Ein Feuerschein auf dem Balkon eines Nachbarhauses veranlasste am Donnerstagmorgen eine Anwohnerin der Ortenaustraße die Feuerwehr und Polizei zu alarmieren. Wie sich den Wehrleuten gegen 7.25 Uhr vor Ort darstellte, dürfte eine brennende Zigarette einen Sichtschutz aus Bast in Brand gesteckt haben. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte richtete das Feuer lediglich einen überschaubaren Schaden in Höhe von etwa 300 Euro an. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg haben die Ermittlungen aufgenommen.

