Offenburg, Elgersweier – Unfallflucht / Zeugen gesucht

Offenburg, Elgersweier (ots) – Der noch unbekannte Fahrer eines dunkelgrauen Pkw hat am Dienstagmittag auf der B3, Höhe Fäßler-Kreuzung, einen Unfall verursacht und anschließend das Weite gesucht. Der Unbekannte soll kurz nach 15 Uhr in nördliche Richtung unterwegs gewesen und hierbei dem vorausfahrenden VW einer 55-Jährigen aufgefahren sein. Daraufhin hätte er seinen Wagen auf der Bundesstraße gewendet und sei in Richtung Hofweier geflüchtet. Er hinterließ einen Schaden von rund 500 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07808 9148-0 an die Ermittler des Polizeipostens Hohberg erbeten.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4265199