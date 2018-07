Offenburg, Elgersweier – Unnötige Ausgaben

Offenburg (ots) – Der sonntägliche Ausflug zweier Männer hätte beschwingter enden können. Anstelle sich den Angeboten eines Vergnügungsbetriebes in der Industriestraße hinzugeben, entschieden sich die beiden Besucher gegen 18.30 Uhr bei der Begleichung von Zeche und Diensten auf Konfrontationskurs mit dem Personal der Lokalität zu begeben. Da dies zu guter Letzt in Beleidigungen und aggressivem Gebaren mündete, wurde die Polizei hinzugezogen. Nachdem sich das Verhalten der Herren auch gegenüber den Ordnungshütern nicht besserte, führte der Weg aus dem Reigen der leicht bekleideten Damen in die Obhut der blau gewandeten Einsatzkräfte. Die Haushaltskasse des Duos dürfte so um zwei weitere Positionen belastet werden. Der behördliche Transport und die anschließende Unterbringung werden ebenfalls in Rechnung gestellt.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4009070