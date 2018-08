Offenburg, Elgersweier – Zeugen nach Einbruch gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Zwei Männer im geschätzten Alter von 35 und 60 Jahren stehen im Verdacht, in der Nacht auf Dienstag in ein Anwesen der Kirchstraße eingebrochen zu sein. Die Verdächtigen gelangten gegen 3.23 Uhr über einen aufgebrochenen Hintereingang in das Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Der jüngere soll sehr kurze Haare oder gar eine Glatze gehabt haben, während der ältere als kurzhaarig mit Geheimratsecken beschrieben wird. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781-21-2200.

