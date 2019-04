Offenburg – Erfolgreiche gemeinsame Kontrollen

Anzeige

Offenburg (ots) – Gleich mehrere Verstöße zog eine Kontrollstelle der Beamten des Polizeireviers Offenburg zusammen mit Beamten der Bundespolizeiinspektion Offenburg in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der L 98 nach sich. Gegen 1 Uhr stellten die Beamten bei einem 27 Jahre alten Renault-Fahrer fest, dass sein Fahrzeug über keinen Versicherungsschutz mehr verfügte, was das Ende der Fahrt und eine Strafanzeige nach sich zog. Nur 30 Minuten später endete für einen weiteren 30-jährigen Renault-Fahrer die Fahrt ebenfalls an der Kontrollstelle mit einer Anzeige. Er war ohne einen Führerschein zu besitzen unterwegs. Um 1:45 Uhr endete die Tour eines 24-jährigen Mercedes-Lenkers und setzte sich in einer Blutentnahme und einer Anzeige fort. Ein Urintest bescheinigte ihm zuvor, dass er offenbar unter THC-Einfluss berauscht ans Steuer gesessen war. Reges Interesse hatte Justitia an einem 30-Jährigen, der als Beifahrer an der Kontrollstelle auflief. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl. Durch die die Bezahlung eines knapp vierstelligen Betrages konnte er die Ersatzfreiheitstrafe abwenden und auf freiem Fuß verbleiben.

