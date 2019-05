Offenburg – Erfreuliches Resümee

Anzeige

Offenburg (ots) – Eine erfreuliche Bilanz konnten Beamte des Polizeireviers Offenburg nach einer eingerichteten Kontrollstelle in der Nacht auf Dienstag vermelden. 65 Personen wurden zwischen 0.30 Uhr und 1.45 Uhr in der Hauptstraße mit ihren Fahrzeugen näher unter die Lupe genommen. Alle Kontrollierten waren hierbei vollauf verkehrstüchtig und kamen nicht in die Bredouille, ihren Führerschein zu riskieren. Lediglich neun Verkehrsverstöße mussten geahndet werden, darunter zwei Gurtmuffel, zwei defekte Beleuchtungen sowie ein Verstoß gegen die Ladungssicherung. An einem Auto waren die beiden Vorderreifen abgefahren und drei weitere Verkehrsteilnehmer führten ihren Führerschein beziehungsweise Fahrzeugschein nicht mit sich. Auf die Betroffenen warten nun Bußgelder.

/wo

