Offenburg -Ermittlungen nach mutmaßlichem Überfall

Anzeige

Offenburg (ots) – Die Beamten der Kripo Offenburg ermitteln nach einem Vorfall am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung. Laut Schilderung eines 38 Jahre alten Mannes seien gegen 20:45 Uhr mehrere maskierte Männer gewaltsam in seine Wohnung eingedrungen und hätten Geld von ihm gefordert. Einer der Maskierten hätte hierbei Pfefferspray oder Reizgas ihn dessen Gesicht gesprüht. Als der Überfallene lautstark um Hilfe und nach der Polizei schrie, seien die Unbekannten ohne Beute geflüchtet. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen, benötigte aber keine ärztliche Hilfe. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Offenburg aus der Wohnung des Opfers Cannabisgeruch wahrnehmen. Bei der folgenden und richterlich angeordneten Durchsuchung stießen die Ermittler auf fünf Cannabispflanzen und über 30 Gramm Marihuana. Der Enddreißiger muss sich nun selbst einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz stellen. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4391433