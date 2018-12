Offenburg – Ermittlungen nach Streit in Flüchtlingsunterkunft

Anzeige

Offenburg (ots) – Der Streit zweier Flüchtlingsheimbewohner am frühen Donnerstagabend in der Straße ´Am Sägeteich´ zieht polizeiliche Ermittlungen nach sich. Die beiden 23 und 35 Jahre alten Männer waren gegen 19.40 Uhr im Verlauf der abendlichen Essensausgabe miteinander in Streit geraten und hatten ihre Argumente mit Handgreiflichkeiten ´unterstrichen´. Beide erwarten Strafanzeigen wegen Körperverletzung, den älteren der beiden Männer erwartet zusätzlich noch ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung – im Zuge der Auseinandersetzung ging eine Deckenlampe zu Bruch.

