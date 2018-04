Offenburg – Erschrocken und gestürzt

Offenburg (ots) – Zu einem Unfall in der Gaswerkstraße kam es am Mittwochmorgen gegen 7:30 Uhr. Eine Autofahrerin tastete sich mit ihrem Fahrzeug aus einer Hofeinfahrt vorsichtig in Richtung der Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Mädchen mit ihrem Fahrrad den Gehweg in Richtung Freiburger Straße. Offenbar aus Schreck vor dem Auto kam die Radlerin ohne das Fahrzeug zu berühren zu Fall und verletzte sich leicht.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3927115