Offenburg – Erst provoziert dann zugeschlagen? Zeugen gesucht

Offenburg (ots) – Zu einer Körperverletzung durch einen Unbekannten soll es am frühen Dienstagabend in der Stegermattstraße gekommen sein. Zwei Kinder, die gerade aus Richtung des Bades in Richtung Zähringerstraße gingen, sollen dort gegen 18:45 Uhr von dem Unbekannten passiert und provoziert worden sein. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug dieser, einem der Kinder offenbar flüchtig Bekannte, den beiden ins Gesicht und entfernte sich. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben nun die Ermittlungen zur Identität des Unbekannten und den genauen Geschehnissen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Vorfalles gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

