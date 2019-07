Offenburg – Exhibitionist

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein noch unbekannter Exhibitionist machte im Verlauf des Mittwochvormittags in der Weingartenstraße auf sich aufmerksam. Eine 18-Jährige hielt sich kurz nach 11 Uhr im Bereich der Kunstschule auf, als sich ein etwa 180 Zentimeter großer Mann mit kurzen braunen Haaren und Dreitagebart in ihrer Nähe positionierte und an seinem Genitalbereich hantierte. Nachdem der etwa 25 Jahre alte, sportlich gekleidete Unbekannte seine Handlungen beendet hatte, flüchtete er. Er soll eine auffallend enge schwarze Hose getragen und einen Rucksack mit sich geführt haben. Hinweise zur Identität des Unbekannten nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4332139