Offenburg – Exhibitionist am Gifizsee, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) – Der Badeausflug dreier junger Frauen am Donnerstagabend dürfte mit unschönen Erinnerungen verbunden sein. Den Jugendlichen trat kurz nach 20 Uhr im Bereich des Tiergeheges ein nackter und sichtlich erfreuter Mann am Ufer gegenüber. Nachdem sich der vormals Unbekleidete abgetrocknet und angezogen hatte, entfernte er sich zu Fuß in Richtung Elgersweier. Die Beamten der Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 0780 21-2820 um Zeugenhinweise. Beschreibung des Unbekannten: 40 bis 50 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Adidas Hose und blauem T-Shirt, trocknete sich mit rot-weiß kariertem Handtuch ab und trug eine schwarze Umhängetasche /pb

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4013894