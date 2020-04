Offenburg – Exhibitionist gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein noch unbekannter Mann soll sich am frühen Mittwochabend im Bürgerpark vor zwei jungen Frauen entblößt haben. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Heranwachsenden beobachteten den geschätzt etwa 40 bis 50 Jahre alten Unbekannten, wie er sich gegen 18.10 Uhr etwa 10 Meter entfernt an einen Baum setzte und an seinem Genital hantierte, während sein Blick auf die beiden Frauen gerichtet war. Als diese daraufhin mit gezückter Handykamera auf den Mann zugingen, suchte der auf einem gelben Klapprad das Weite.

Der Unbekannte soll etwa 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er war mit einer dunklen Sporthose, einem T-Shirt und einer Sonnenbrille bekleidet. Darüber hinaus trug er einen Rucksack bei sich. Besonders das gelbe Klappfahrrad dürfte auffällig gewesen sein. Die Beamten der Kripo haben Ermittlungen wegen Exhibitionismus eingeleitet. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

