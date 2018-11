Offenburg – Fahrrad entwendet, Besitzer gesucht

Anzeige

Fahrrad



Offenburg (ots) – Am vergangenen Montagnachmittag wurde an den Fahrradständern gegenüber des Omnibusbahnhofs in Offenburg ein Mountainbike entwendet. Zeugen beobachteten die beiden mutmaßlichen Diebe jedoch bei ihrer Tatausübung, weswegen diese kurze Zeit später von der Polizei gefasst werden konnten. Die 39- und 49-jährigen Missetäter erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls. Es fehlt jedoch jede Spur vom eigentlichen Besitzer des Rades. Bei dem Velo handelt es sich um ein anthrazitfarbenes Mountainbike der Marke Rockrider mit roten Aufklebern und einer markanten Federung am Rahmen. Wer seinen Drahtesel vermisst und hier wiedererkennt, darf sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Tel: 0781 212200 in Verbindung setzen.

/sp

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4129515