Offenburg – Fahrradfahrer angefahren

Offenburg (ots) – Weil er die Vorfahrt in einem Kreisverkehr missachtete, erfasste ein 58-jähriger Pkw-Fahrer am Dienstagmorgen einen 43-jährigen Fahrradfahrer in einem Kreisverkehr in der Marlener-Straße. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf 2500 Euro.

