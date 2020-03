Offenburg – Fahrzeugbrand

Anzeige

Offenburg (ots) – In der Ringelgasse geriet am Dienstagnachmittag ein PKW in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten des Polizeirevier Offenburg dürfte ein technischer Defekt zum Brandausbruch im Bereich des Motorraumes geführt haben. Die Feuerwehrleute aus Offenburg konnten den Brand löschen. Trotzdem entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

