Offenburg – Fahrzeuge entwendet

Offenburg (ots) – Unbekannte machten sich im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in einer Tiefgarage in der Ernst-Batzer-Straße zu schaffen. Den Langfingern gelang es hierbei, sowohl einen Motorroller der Marke Aprilia sowie ein Motorrad des gleichen Herstellers zu entwenden. Sie verursachten so einen Diebstahlschaden von mehreren Tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

