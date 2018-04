Offenburg – Falsche Polizeibeamte per Telefon auf Opfersuche

Offenburg (ots) – Falsche Polizisten haben sich am Sonntagabend telefonisch mit mutmaßlich betrügerischen Absichten auf Opfersuche begeben. Innerhalb einer Stunde wandten sich vier besorgte Bürger an die Polizei und berichteten über seltsame Anrufe eines Mannes. Von dem Unbekannten wurde vorgegaukelt, dass in jeweils unmittelbarer Nachbarschaft die Festnahme zweier Personen erfolgte, die entweder die Adresse der Angerufenen oder angebliches Diebesgut aus deren Haushalt mit sich führten. Die weitere Gesprächsführung ist darauf abgezielt, den Aufbewahrungsort möglicher Wertgegenstände herauszufinden. Um dem Anruf die notwendige Seriosität zu verleihen, endete die angezeigte Telefonnummer auf dem Display der überwiegend im Seniorenalter befindlichen Opfer mit „110“. Alle Bürger verhielten sich jedoch vorbildlich und ließen sich nicht auf die fadenscheinigen Machenschaften ein. Entweder wurde nach dem durchtriebenen Telefonat sofort mit der Polizei oder einem Angehörigen in Kontakt getreten, so dass letztlich kein Vermögensschaden zu beklagen war.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

– Seien Sie misstrauisch – gesundes Misstrauen ist keine

Unhöflichkeit! – Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht

durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe!

– Die „echte“ Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder

Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! – Rufen Sie

nie die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim

Notruf ´110´ nach! – Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen

umgehend die Polizei über die ´110´!

