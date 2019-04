Offenburg – Falschfahrer auf der Autobahn

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Samstagmittag wollte ein Mercedesfahrer aus dem Raum Rastatt vermutlich von Offenburg nach Hause fahren. Er benutzte dabei nicht die dafür vorgesehene Nordfahrbahn der Autobahn A5 sondern fuhr am Offenburger Ei entgegengesetzt auf die Südfahrbahn ein. Mehrere Anrufer meldeten den Falschfahrer, bei dem es sich um einen silberfarbenen Mercedes A-Klasse mit Rastatter Kennzeichen, besetzt mit einem älteren Herrn als Fahrer, handelte. Offensichtlich hat der Mann seinen Fehler selber bemerkt und sein Auto gewendet. Zeugen, die Angaben über das Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Offenburg unter Tel. 0781/214200 in Verbindung zu setzen. /Br

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4250456