Offenburg – Farbschmierereien

Offenburg (ots) – Unbekannte haben vermutlich in der Nacht auf Sonntag in der Offenburger Innenstadt und der Freiburger Straße mehrere Schmierereien hinterlassen. Neben mit Schablonen besprühten Flächen enthalten die Graffitis teilweise auch politische Äußerungen. Die Vandalen haben unter anderem mit rosa Sprayfarbe einen erst kürzlich in der Freiburger Straße installierten, stationären Blitzer vorläufig betriebsunfähig gemacht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben unter Einbindung der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

